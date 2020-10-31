В виртуальной реальности восстановили древний город

Показали, как выглядел Звенигород. Фото: Укринформ

Во Львове презентовали проект "Княжий Звенигород: от реального к виртуальному".

12 мест средневекового города показали с помощью технологий виртуальной реальности, передает Укринформ.

"В Средневековье Звенигород был одним из крупнейших городов Западной Украины - столице Звенигородского княжества. Предполагается, что он на 200 лет старше Львова. Для нас важно поддержать такие проекты", - сказала директор департамента архитектуры и градостроительства Львовской ОГА Елена Василько.

Над проектом работали археологи, историки, архитекторы, художники, искусствоведы, графики и IT-специалисты из Львова и Киева.

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"Выбирая локации для реконструкций, ставили себе целью показать очень разный Звенигород. Город князей и обычных ремесленников. Поэтому выбирали разные уголки. При этом, мы не могли обойти вниманием самые знаковые сооружения города - церкви и дворцы, поэтому показали их не просто извне, а воссоздали интерьеры. Все наши реконструкции опираются на находки археологов прошлых лет", - рассказала руководитель проекта Наталья Войцещук.

В следующем году сделают возможность путешествовать по древнему Звенигороду в VR-очках.

Опубликовали 3D-модель древнеславянского поселения Плиснеск на Львовщине. Видео опубликовано на странице Историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск" в Facebook.