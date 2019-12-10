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вторник, 10 декабря 2019 15:32

Восстановили крыивку УПА

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Восстановили крыивку УПА
В Брюховичах возобновили крыивку УПА. Фото: zaxid.net

В Брюховичах возле Львова открыли крыивку, которую НКВД уничтожил в 1946 году.

Трое бойцов УПА в феврале 1946 года погибли в бою за крыивку. Они взяли весь огонь на себя, чтобы собратья смогли бежать из облавы, сообщает "Українська правда".

Здание восстановили по упоминаниям местных долгожителей. Работы продолжались полгода.

"Энкаведисты начали окружать повстанцев и началась стрельба. Ребята начали отстреливаться, разбили стекла, а эти позалегали. Мне дедушка рассказывал, шел бой. Трое воинов УПА остались, надо было, чтобы другие ушли. И они остались здесь и отстреливались, приняли огонь на себя, поэтому другим удалось выйти из окружения", - рассказал исследователь истории крыивки Владимир Стадник.

Крыивку построили на горе, чтобы из нее хорошо просматривалось село.

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"Такие укрытия строились по ночам и бесшумно. Всегда без гвоздей, ведь чтобы забить гвоздь, надо пошуметь. Провода скручивали. Провода крепили, чтобы меньше грохотать. Если в радиусе километра был какое-то движение, то работы прекращались", - сказал член общества поиска жертв войны "Память" Любомир Миклуш.

В ходе реставрации крыивки вручную выносили на гору все материалы и оборудование.

"Здесь не было ничего. Был пустырь, заросший кустами. Сама крыивка была метров 20 отсюда в подвале одного из домов. Он сейчас в аварийном состоянии и это частная территория, поэтому мы решили восстановить ее чуть дальше, как раз на склоне, откуда ее будет видно, и на землях, принадлежащих общине поселка", - рассказал соорганизатор проекта восстановления крыивки Андрей Боднар.

На Львовщине в окрестностях сел Лановка и Бойничи Стрыйского района нашли бидон с документами и лекарствами повстанцев УПА. Архив случайно нашли местные жители 25 апреля. Его передали Центра исследований освободительного движения и музея "Тюрьма на Лонцкого".

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