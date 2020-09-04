На Закарпатье создали военное формирование

В 1938 году на Закарпатье создали Украинскую Национальную Оборону Фото: wikipedia

Полувоенную организацию "Украинскую Национальную Оборону" создали в Ужгороде 4 сентября 1938 года. Должна была стать ядром будущих украинских войск на Закарпатье.

Организационное заседание провели молодые активисты ОУН в Народном Доме, где действовало местное общество "Просвита". УНО должна была обеспечить оборону населения Закарпатья, что тогда находилось под властью Чехословакии. Также ставила целью защиту государственного имущества.

Первым командующим стал юрист Василий Ивановчик - член управы Центральной Руськой Народной Рады, на заседании которой в тот же день приняли текст требования о немедленном предоставлении автономии Подкарпатской Руси. Вскоре руководство УНО взяли на себя военный Иван Рогач и журналист Степан Росоха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гуцулы создали свою республику

9 ноября "Украинскую Национальную Оборону" переформатировали в "Карпатскую Сечь", что будет противодействовать венгерской оккупации края в марте 1939 года.

Прикарпатье, по-сегодняшнему Закарпатье, а на мирном договоре в Париже от 10 сентября 1919 года как автономная часть под названием "Подкарпатская Русь" было присоединено к Чехословацкой республике, образовавшейся на руинах Австро-Венгрии. Чехословацкое правительство, в интересе чехов и чехизации, изначально начаол применять на Подкарпатской Руси лозунг "разделяй и властвуй". Разъединение, распри, борьба между народом начались с первых лет после присоединения к Чехословакии на религиозной почве между греко-католиками и православными, но в середине 20-х годов они уже надоели народу, пошатнулись и вполне угасли. Тогда чехословацкое правительство разожгло еще больше очаг - "языковой вопрос".