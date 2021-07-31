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воскресенье, 01 августа 2021 08:22

В Украине появилась новая административно-территориальная единица

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В Украине появилась новая административно-территориальная единица
Оккупация Львова немцами продолжалась до 1944 года. Фото: photo-lviv.in.ua

Оккупированы нацистами западные области УССР 1 августа 1941-го вошли в состав Генерального губернаторства как административная единица под названием дистрикт "Галичина".

В течение первых недель Великой Отечественной войны практически вся территория Западной Украины была оккупирована вермахтом. Дистрикт ''Галичина'' создан 1 августа с центром во Львове. Охватывал территорию более 48 тыс. км кв. Делился на окружные староства и выделены города.

Процедура вхождения Галичины в состав Генерального губернаторства была окончательно завершена только 1 ноября. Во главе дистрикта ''Галичина'' стоял губернатор. Правительственной языком был немецкий. Денежной единицей вместо рубля стал злотый.

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Ненемецкое населения Галичины все равно оставалось для немцев гражданами второго сорта. Любые украинские инициативы в культурном и образовательном жизни требовали одобрения немцев. Случаи неповиновения строго наказывались.

4 июля 1941-го на Вулецких холмах нацисты расстреляли польских профессоров. Их тела сожгли там же.
Дистрикт ''Галичина'' прекратил свое существование в конце июля 1944 года, когда советская армия освободила Львов.

Во Львове на Вулецких холмах, теперь это парк Студентов, 4 июля 1941 года немцы расстреляли 23 польских профессоров. С ними убили 18 их родственников. После поражения под Сталинградом нацисты решили скрыть совершенные ими преступления. Создали подразделение евреев под названием Sonderkommando 1005, который выкапывал братские могилы и сжигал тела убитых.

8 октября 1943-го они нашли трупы на Вулецких холмах и сожгли вместе с другими погибшими. После освобождения Львовщины от гитлеровской оккупации, историки установили имена и должности расстрелянных ученых, описали их научную деятельность.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
01
августа

В Украине появилась новая административно-территориальная единица

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