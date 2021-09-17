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пятница, 17 сентября 2021 11:04

Кремль нарушил соглашение с Польшей

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Кремль нарушил соглашение с Польшей
Германский и советский офицер приветствуют друг друга во время агрессии Германии и СССР против Польши Фото: polskieradio.pl

17 сентября 1939 года нападением на Польшу во Вторую мировую войну на стороне Третьего Рейха вступил Советский Союз.

Скрытую мобилизацию войск против Польши в СССР начали с первых дней сентября. Ее прикрыли "Большими учебными сборами". Уже 14 сентября советская верхушка проинформировала Германию о готовности Красной армии к началу боевых действий. 15 сентября получили поздравительную телеграмму из Берлина. Армия вторжения насчитывала 600 тыс. военных, 4,7 тыс. танков и свыше 3 тыс. самолетов.

Введение войск на территорию Польши началось в 5:00. СССР нарушил договор 1932-го о ненападении, а само вторжение назвали "освободительным походом в Западной Украине и Западной Белоруссии". 17 сентября советские войска заняли Тернополь и Ровно, а через сутки - Коломыю, Ивано-Франковск, тогда Станиславов, и Луцк. 22 сентября подразделения Красной армии вошли во Львов.

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Военные действия происходили в полной координации с вермахтом. Агрессоры обменивались информацией о дислокации польского войска, планировали совместные операции. Неоднократно полякам приходилось одновременно отражать удары с обоих фронтов.

22 сентября состоялся совместный советско-германский военный парад Вермахта и Красной армии в Бресте. Через двое суток советские и немецкие войска осуществили совместную операцию по окружению польских соединений под Замостьем, а 28 сентября пала Варшава.

Раздел Польши между СССР и Рейхом завершился 28 сентября подписанием Договора о дружбе и границе.

1 сентября 1939 года в 04:45 нацистская Германия без объявления войны напала на Польшу. Началась Вторая мировая война.

Адольф Гитлер готовил нападение на соседнюю страну еще 26 августа, а чтобы создать благоприятный повод для наступления, военным приказали провести ряд пограничных провокаций. Однако за сутки до того Польша заключила военный союз с Великобританией, что сорвало планы и заставило перенести дату наступления.

Некоторые историки убеждены, что быстрому восстановлению планов Гитлера способствовала прямая поддержка Иосифа Сталина. С СССР Германию связывал договор о ненападении, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Тайный протокол содержал пункты о разделе сфер влияния в Европе, поэтому начало войны для СССР было также выгодным.

Автор: По материалам УИНП
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Дата
17
сентября

Кремль нарушил соглашение с Польшей

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