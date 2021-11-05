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суббота, 06 ноября 2021 08:21

Оккупанты приказали создать полицию с украинцев

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Оккупанты приказали создать полицию с украинцев
U Halychyni bulo stvoreno 12 batalʹyoniv "Shutsmanshafta". Zahalʹna kilʹkistʹ ukrayinsʹkykh politseysʹkykh batalʹyoniv stanovyla 35 tys. osib. Foto Derzhavnyy arkhiv Nimechchyny Okupovani natsystamy zakhidni oblasti URSR 1 serpnya 1941-ho uviyshly do skladu Heneralʹnoho hubernatorstva yak administratyvna odynytsya pid nazvoyu dystrykt "Halychyna". Protyahom pershykh tyzhniv Nimetsʹko-radyansʹkoyi viyny praktychno vsya terytoriya Zakhidnoyi Ukrayiny bula okupovana vermakhtom. Dystrykt ''Halychyna'' stvoreno 1 serpnya z tsentrom u Lʹvovi. Okhoplyuvav terytoriyu ponad 48 tys. km kv. Dilyvsya na okruzhni starostva ta vydileni mista. Protsedura vkhodzhennya Halychyny do skladu Heneralʹnoho hubernatorstva bula ostatochno zavershena tilʹky 1 lystopada. Показати більше 707 / 5000 Результати перекладу В Галиции было создано 12 батальонов "Шуцманшафта". Общее количество украинских полицейских батальонов составило 35 тыс. человек. Фото Государственный архив Германии

Рейхсфюрер СС и шеф немецкой полиции Генрих Гиммлер 6 ноября 1941 года издал приказ об организации в Украине специальных полицейских сил из местного населения "шуцманшафт".

"Охранные команды" в составе вспомогательной полиции Третьего райха действовали на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны. Формировалась из местного населения и военнопленных, действовавших под руководством немцев. Отдельные подразделения впоследствии переведены в состав СД и СС.

Были наиболее распространены на бывших польских землях, в западной части Советского Союза и в странах Балтики На оккупированных территориях Украины возникли многочисленные части местной самообороны из военнопленных и гражданских.

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В ноябре 1941-го все сформированные в райхскомиссариатах "Остланд" и "Украина" из местного населения охранные и полицейские части были объединены в так называемую "вспомогательную службу полиции порядка" – Schutzmannschaft. Личный состав делился на категории: охранная полиция, часовые, инженерные, строительные, пожарная охрана.

Члены Шуцманшафт носили германскую военную форму но с особыми знаками различения. В Киеве были сформированы такие полицейские украинские батальоны: 101.111, 113.126, 129.131, 134.140, 143.146, 157.169. В Галиции было создано 12 батальонов "Шуцманшафта" (с 201 по 212). одиннадцать из них были украинскими, а 212-м польским. Как правило, такие батальоны состояли из четырех пехотных рот по 12-160 человек. Вооружение батальона составляли советские винтовки, пулеметы и минометы.

Общее количество украинских полицейских батальонов составило 35 тыс. человек.

Оккупированные нацистами западные области УССР 1 августа 1941 г. вошли в состав Генерального губернаторства как административная единица под названием дистрикт "Галичина".

В первые недели Немецко-советской войны практически вся территория Западной Украины была оккупирована вермахтом. Дистрикт 'Галичина' создан 1 августа с центром во Львове. Охватывал территорию более 48 тыс. км кв. Разделялся на окружные староства и выделенные города. Процедура вхождения Галиции в состав Генерального губернаторства была окончательно завершена только 1 ноября.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
06
ноября

Оккупанты приказали создать полицию с украинцев

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