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пятница, 25 декабря 2020 09:40

"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
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Обломки польского самолета PZL-23 Karas, советского бомбардировщика Пе-2 и немецкого истребителя Fw-190
Фото: Валерий Шмаков
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Музей погибших самолетов начал работу в конце октября 2020-му на окраине села Хоросно - в 18 км к югу от Львова. Его устроил на своем земельном участке председатель ОО "Поиск самолетов в Украине" Андрей Риштун. С волонтерами ищет на территории Украины остатки машин периода Второй мировой войны.

В музей ведет грунтовая дорога. Вокруг много деревьев и кустарников. Дома встречаются редко. Музей погибших самолетов расположен в конце улицы. Под белым геокуполом разместили стенды, рассказывающие об истории сбитых самолетов и демонстрирующие артефакты. Во дворе лежат двигатели и другие крупные запчасти.

Экскурсии проводят волонтеры Иван Акимов и Костантин Заболотнюк. Они - 11-классники из Львова, увлекающихся историей военной авиации.

"Остатки тел сбитых пилотов мы не находили. Посетители очень часто об этом спрашивают. Но даже если бы и находили, то не имели бы права фотографировать их выставлять в музее ", - говорит Иван Акимов.

Рассказывают об экспозиции группе людей с двумя детьми, которым примерно по 3 года. По окончании экскурсии все выходят из музея. Остается две женщины.

"Узнали о музее случайно, в Facebook. Начала искать информацию о нем. Пытаемся на выходные хоть немножко уезжать. Но через каратин, это не так просто. Привезла крестника, думаю, что ему понравится, - говорит посетительница Адриана Довга со Львова. - Музей очень интересный. Мне нравится, что ребята фанаты своего дела".

"Только один момент, - обращается посетительница к экскурсоводов. - Не говорите о советских "наши". Они советские, какие они наши? Сюда, во Львов советская власть пришла только в 1939 году".

Исследователи соглашаются.

"Мы недавно работаем, поэтому еще все может быть не совсем идеально", - говорят.

"Но все равно я в восторге, что такой музей есть. Могу представить, сколько средств в него вложено и еще не известно, вернутся ли они. В Украине авиация вообще забыт. Это просто какая-то черная дыра. Самолеты не популярны, разве частная малая авиация", - рассуждает посетительница и прощается.

Группа фотографируется возле музея и идет к машине. Заходит 4 другие человека.

"Сестра посоветовала посмотреть музей. Машиной быстро добрались сюда, - делится львовянин Андрей Левченко. Приехал со своими знакомыми. - Авиацией сам не очень интересуюсь, но хочется посмотреть".

Рассматривают экспонаты, читают информацию из стендов.

"К нам часто приезжают семьи с детьми. Игровые, детские учреждения сейчас закрыты. Так они проводят время в других местах. За 20 километров от нас банановая ферма. Они потом туда едут", - рассказывает Костантин Заболотнюк.

"К нам приезжает много велосипедистов. Группами 25-30 человек просят провести экскурсию. Недавно приезжали дети-велосипедисты, то мы им проводили квесты. Нужно было снять лучшее видео о музее, сделать фото. Победители получали авдання на следующие квесты. Они потом продолжались на банановой ферме. Я хочу привезти сюда своих одноклассников, но еще не значит", - говорит Акимов.

Всего музее представлена ​​история 12 самолетов - Ju-52, Ju-88, He-111, Fw-190, МиГ-3, Ил-2, П, Дб-3а, Бостон-А20, Аэрокобра-Р39, Як-9, Ил 4. Старейший польский самолет разбился в 1939 году, новейшие - 1945-го. Их остатки обнаружили в течение прошлых двух лет.

"В соседнем доме проживает наш друг и инициатор создания музея Андрей Риштун. Сначала все, что мы находили, мы хранили во дворе или в гараже. Приезжали смотреть на части самолетов журналисты, знакомые. Говорили, что стоит сделать музей, - рассказывают исследователи. - Местные крестьяне относятся к нам очень хорошо. Приходят, всем рассказывают о музее. Иногда приносят что-то".

Остатки самого самолета там до сих пор лежат, их никто не трогает.

Больше всего сбитых самолетов находят в Карпатах. Изучают историю войны в горах, говорят с местными жителями. Иногда обнаруживают место сбивания самолета во время походов. Среди экспонатов есть обломки самолета, которые из пулемета сбили бойцы УПА.

"Интересным экспонатом является мотор от 52-го Юнкерса (немецкий военно-транспортный, пассажирский самолет и бомбардировщик Ju-52 -Gazeta.ua). Мы нашли его в Карпатах, в 6 километрах от "Буковеля". Остатки самого самолета там до сих пор лежат, их никто не трогает. Их невозможно оттуда вывезти. На Ивано-Франковщине раскопали сбитый немецкий самолет He-111. На месте повесили табличку с именами погибших пилотов. Тогда нам писали, что чего мы немцев чтим. С того самолета у нас в музее есть целая приборная панель. Немцы нам передали информацию об обстоятельствах сбития. Мы им очень за это благодарны", - говорит Иван Акимов.

У ворот музея стоит модель самолета, сделанная из частей 12-ти погибших машин.

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"В интернете нашли команду сварщиков, они сами разработали макет и составили модель. Были очень большие части обшивки. К стендам их не получилось бы крепить, они занимают много места. Ничего больше не поместилось бы, только обшивка. Поэтому придумали такую ​​скульптуру. Самолет наклонен, ночью там светится красная лампочка - символы сбитого самолета. То, что скульптура состоит из обломков 12-ти различных машин, символизирует объединение и добро", - говорят экскурсоводы.

Музей работает на выходных с 10:00 до 17:00 часов. Вход свободный. Экскурсия - 50 грн.

Добраться до музея можно с главного автобусного вокзала Львова, на любой маршрутке, которая едет на Николаев. На подбора уходит 20 мин. Выйти стоит не в Хоросная, а на остановке Раковец. Путь в музей указывают привязаны к столбам таблицы в виде самолетов.

Музей освободительной борьбы Украины во Львове показал экспонаты, которыми пополнился фонд за 8 лет существования учреждения. Экспозиция раскрывает историю борьбы за Украинское государство, и охватывает период с конца XIX века до начала 1990-х годов.

Он расположен в здании напоминающем небольшой средневековый замок. Раньше здесь размещалось стрелковое общество "Курковое братство", происходили мероприятия "Просвиты", а 10 марта 1869 года организовали первый во Львове Шевченковский концерт.

Автор: Игорь ШЕВЧУК, фото: Валерий ШМАКОВ
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