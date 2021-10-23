Спешили испытать: на космодроме взорвалась ракета

Памятник на братской могиле погибших ракетчиков на космодроме Байконур. Фото: www.farmlab.org

В Казахстане 24 октября 1960-го на космическом площадке космодрома "Байконур" взорвалась ракета Р-16. Трагедию засекретили, погибли от 74 до 126 человек.

К концу 1950-х годов СССР имел на вооружении три типа стратегических ракет. Первые советские межконтинентальные баллистические ракеты имели дальность 8 тыс. км. Ход подготовки ракеты к пуску находился под пристальным вниманием ЦК КПСС и высшего руководства страны. На полигон неоднократно звонили Никита Хрущев и Леонид Брежнев. Сроки поджимали, и большие достижения было принято приурочивать к "красным" датам календаря.

По данным расследования, из-за нарушения техники безопасности за полчаса до первого пуска в ракете запустился двигатель второй ступени. Поток раскаленного газа расплавил баки с горючим первой степени. Топливо загорелось и вытекло на пусковую площадку, покрыв горящей смесью все вокруг в радиусе 100 м.

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В то время на площадке находились десятки людей. Все они сгорели заживо. Конструктор ракеты Михаил Янгель выжил. За несколько минут до трагедии он покинул площадку, чтобы покурить. Это спасло ему жизнь. Технику безопасности нарушили из-за спешки. Все данные о катастрофе были засекречены советской властью в 1989-м.

Ровно через три года, 24 октября 1963-м, на том же космодроме произошла еще одна трагедия. Взорвалась ракета МБР Р-9А конструктора Королева. Погибли 8 человек. После этих трагедий 24 октября считают черным днем ​​космонавтики.

19 июня 1963 после после 48 оборотов вокруг Земли и 71 часа полета на Землю вернулась первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Приземлилась Терешкова во второй половине дня в Алтайском крае. Была почти без сознания.