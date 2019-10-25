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пятница, 25 октября 2019 10:20

Украинских военных расстреляли за отказ перейти на сторону врага

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Украинских военных расстреляли за отказ перейти на сторону врага
Коллективное фото участников Второго зимнего похода УНР Фото: twitter

Второй зимний поход армии УНР начался 25 октября 1921-го. Общее командование осуществлял генерал-хорунжий Юрко Тютюннык.

После выхода Польши из войны с большевиками соглвсно Рижскому миру Украину оккупировали 1,2 млн красноармейцев. Россия начала активно вывозить продовольствие из страны. Повсюду начинались крестьянские восстания, которые жестоко подавлялись. Начался голод.

Украинские войска, уцелевшие после советско-польской войны, получили задание от Симона Петлюры сформировать партизанского-повстанческий штаб, чтобы помешать вывозу продовольствия. Должны были поднять всенародное восстание и выгнать большевиков из страны. Общее совещание прошло в поселке Мицки.

Три группы воинов УНР - Бессарабская, Волынская и Подольская общей численностью до 1,5 тыс. человек вступили на территорию Украины. Им противостояла 9-я кавалерийская дивизия генерала-палача Григория Котовского. Воинов-украинцев поддержали атаманские отряды и крестьяне, но поднять всеобщее восстание не удалось - население устало от гражданской войны, умирало от голода. Часть верила в популистские лозунги большевиков о земле и фабриках.

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Все 3 группы действовали отдельно и были разбиты на своих территориях. Наибольшие потери понесла Волынская группа во главе с самим Тютюнныком. Кавалерия Котовского окружила украинцев под поселком Базар Житомирской области, часть военных попала в плен и отказалась перейти на сторону Красной Армии, спели гимн. 21 ноября 1921-го 359 бойцов жестоко расстреляли под Базаром - событие известно как Базарская трагедия.

В этот же день со смертью украинских патриотов завершилось национально-освободительное движение 1917-1921-х. Украину ждали репрессии.

16 января 1919-го Директория УНР объявила войну Советской России.

За неделю до этого нарком иностранных дел России Георгий Чичерин заявил, что войск РСФСР на территории Украины нет. По его словам, с УНР воюет независимое Украинское советское правительство.

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Дата
25
октября

Украинских военных расстреляли за отказ перейти на сторону врага

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