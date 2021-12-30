Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах

2021 год в украинской политике был полон событий, которые вызвали ироническую реакцию пользователей социальных сетей.

Gazeta.ua предлагает подборку самых интересных комментариев, мемов и фотожаб года.

Президент Владимир Зеленский в ноябре отгулял день рождения руководителя Офиса Андрея Ермака на государственной даче "Синегора". Использовали государственные вертолеты для доставки людей в резиденцию в Карпатах.

Жена президента Елена Зеленская перед Новым годом рассказала, что замороженная скумбрия стоит 8 гривен за кг.

В марте депутатка от "Слуга народа" Анна Колиснык на заседании парламента в телефоне написала: "нужно сваливать из этой страны".

Нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива в апреле защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Журналисты опубликовали расследование о подделанной диссертации.

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Жена члена наблюдательного совета Укрзализныци, бывшего нардепа от БПП Сергея Лещенко Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, 9 мая кичилась в Instagram, как выступает в столице страны-агрессора Москве.

Председатель фракции "СН" Давид Арахамия в июле заявил, что партия хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой.

Затем сказал, что встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена "пройдет на повышенных тонах". А если бы у Украины было ядерное оружие, то могла бы "шантажировать весь мир".

Также Арахамия не узнал цитату украинского философа Григория Сковороды "Мир ловил меня и не поймал". При этом вспомнил американского актера Леонардо ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь".

Глава партии "Голос" Кира Рудык не ответила по существу на трижды поставленный вопрос: соответствует ли действительности информация о якобы американском гражданстве у нее.

В ноябре внефракционный нардеп Гео Лерос назвал присутствующего в Верховной Раде Зеленского "главным изменником", после чего нардепу выключили микрофоном. Лерос в ответ показал средний палец. В ВР также был Ермак.

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Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили обматерил сотрудников Национальной полиции на блокпосте в Донецкой области. Чиновнику не понравилось, что стражи порядка остановили его и попросили показать документы.

В декабре журналисты опубликовали видео, на котором нардеп от "Слуга народа" Николай Галушко материт полицейских, когда те остановили за нарушение правил дорожного движения его водителя. Он пересек двойную полосу в центре Киева.

У Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить пятому президенту и нардепу Петру Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто со словами: "Поехали, е.. твою мать!"

Заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук приехал во Львов с помощницей, одетой в черное платье-миди с глубоким декольте и высоким вырезом на бедре.

Мэр Киева Виталий Кличко оговорился. Поздравляя с Новым годом, сказал: "С хорошим настроением встречаем новый 2220-й… 2222-й год".

Также в этом году телеведущую телеканала "1+1" Наталию Мосейчук сравнили с кремлевским пропагандистом Дмитрием Киселевым, после того как в эфир ток-шоу принесли обрисованные двери из Офиса президента.

А врач Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону сказал "Мы лохи. Реальные", говоря о поддержке Зеленского на выборах в 2019 году.

Только 20% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, сообщили социологи. В декабре за президента Зеленского готовы были голосовать 24,2% из числа тех, кто намерен принять участие в выборах и определился.