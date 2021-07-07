Арахамия хочет перенять опыт китайских коммунистов

Партия Зеленского хочет перенять опыт коммунистов в экономике. Фото: Ян Доброносов, telegraf.com.ua

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его партия считает Китайскую Народную Республику важным стратегическим партнером и хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управление экономикой. Об этом он заявил в интервью китайским СМИ, пишет LB.ua.

Издание "Синьхуа" сообщило, что Арахамия поздравил руководство КПК и всех китайцев со 100-летием создания компартии.

"Председатель политсовета "Слуги народа" подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многих вещах совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Арахамия высоко оценил тот факт, что несмотря на огромную территорию Китая, КПК представлена в каждом населенном пункте страны - от небольших сел до больших городов. Этот опыт непременно стоит перенимать, считает глава политсовета "Слуга народа", - сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского сравнили с Брежневым

Китайское государственная агентство новостей также отметило, что Арахамия год назад прочитал на русском языке книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении", которая "произвела на него сильное впечатление", поэтому он решил способствовать появлению украиноязычного тиража книги.

В июне американское агентство Associated Press сообщило, что Китай оказывал давление на Украину, чтобы отказалась от поддержки призыва к более пристальному контролю за правами человека в западном китайском регионе Синьцзян. Китай угрожал задержать вакцины против коронавируса.