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суббота, 26 июня 2021 04:20

Китай угрожал Украине заблокировать поставку вакцин - СМИ

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Китай угрожал Украине заблокировать поставку вакцин - СМИ
Китай угрожал Украине. Фото: Европейская правда

Китай оказывал давление на Украину, чтобы она отказалась от поддержки призыва к более пристальному контролю за правами человека в западном китайском регионе Синьцзян, угрожая задержать вакцины китайского производства Covid-19, предназначенные для Украины.

Украина ненадолго присоединилась к заявлению 40 стран, представленной Канадой на заседании Совета по правам человека в Женеве, призывая Китай позволить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян, сообщили дипломаты, передает The Associated Press.

Некоторые правозащитные организации заявляют о жестоком обращении со стороны Китая мусульманских уйгуров и других людей в регионе.

"24 июня Украина вычеркнула свое имя из списка государств, поддерживающих, после того, как китайские власти предупредили Киев, что они заблокируют запланированную поставку не менее 500 000 доз вакцин против Covid-19 в Украине, если это не будет сделано", - заявили дипломаты двух западных стран.

Дипломаты говорили на условиях анонимности, поскольку не имели полномочий публично обсуждать этот вопрос.

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Украина приобрела 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac в китайской компании Sinovac Biotech.

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Дата
26
июня

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