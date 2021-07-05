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понедельник, 05 июля 2021 23:16

Рудик не захотела говорить о своем гражданстве

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Рудик не захотела говорить о своем гражданстве
Рудик гражданство США у себя не подтвердила. Фото: slovoidilo.ua

Председатель фракции "Голос" Кира Рудик трижды проигнорировала вопрос о наличии у нее гражданства США.

"Я родилась в Украине, и являюсь украинкой", - ответила Рудик ведущей Наталье Влащенко, которая спросила, соответствует ли действительности информация некоторых СМИ о том, что у нардепа есть американское гражданство.

Диалог состоялся в эфире канала "Украина 24".

Влащенко повторила вопрос, отметив, что он касается именно гражданства.

"Да, я родилась в Украине, я украинка и всегда ею была", - снова ответила глава "Голоса".

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Ведущая третий раз поставила тот же вопрос. "Я еще раз повторяю, я родилась в Украине, я украинка", - заявила Рудик.

После этого Рудик поблагодарили за включение в телеэфир и завершила диалог.

В марте президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве украинцев. Кабмин должен разработать ряд документов.

В частности, в течение полугода, должны быть разработаны проекты законов, которые предусматривают запрет гражданам Украины, которые имеют двойное или множественное гражданство, а также находятся в процессе его оформления, претендовать на должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

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