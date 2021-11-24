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Вертолетами ГСЧС в Карпаты на госдачу - как Зеленский и ОП "оттягивались" на 50-летии Ермака

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Вертолетами ГСЧС в Карпаты на госдачу - как Зеленский и ОП &quot;оттягивались&quot; на 50-летии Ермака
Журналисты утверждают, что день рождения Андрея Ермака, которому 21 ноября исполнилось 50, праздновали на госдаче в Карпатах четыре дня, а гостей туда возили вертолетами ГСЧС. Фото: pravda.com.ua

Президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали 50-летие главы ОП Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах в воскресенье, 21 ноября.

Чтобы доставить гостей в резиденцию президента "Синегора", использовали вертолеты ГСЧС, говорится в расследовании "Украинской правды".

Зеленский и Ермак днем ​​12 ноября покинули Банковую еще до окончания рабочего дня и улетели в Карпаты, утверждают источники журналистов.

Согласно данным публичных онлайн-радаров, президентский борт из Киева не прилетал, в отличие от самого президента.

С помощью онлайн радара расследователи установили, что в пятницу утром 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, имеющий отношение к группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского. Борт почти сразу вернулся в Киев. Был ли президент Зеленский или Ермак на борту не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть.

Вскоре расследователи нашли доказательства, что 21 ноября около 10:00 Зеленский и Ермак, которые были в Ивано-Франковской области, появляются на ул. Институтской в ​​Киеве. В 12:00 президент награждает воинов, а в 13:00 вертолет ГСЧС взлетает с базы спасателей в Козине и через 2 ч. совершает посадку в Ивано-Франковске.

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По источникам журналистов, среди гостей были заместитель руководителя Офиса Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Вертолет ГСЧС совершил посадку в аэропорту "Борисполь" почти в 16:00. Таким образом, президент и руководитель его офиса могли добраться на работу на Банковую около 17:00.

"А это значит, что Зеленский во время столь острой внутренней и внешней ситуации летал в горы на дачу на четыре дня", - говорится в материале.

На каких основаниях авиацию специального назначения привлекли для празднования, сколько государственному бюджету стоило четырехдневное празднование в государственной резиденции, перелеты на вертолете на расстояние в 700 м, закрытие гостиницы на время празднования, транспортировку сотрудников управления государственной охраны и государственного управления делами, - журналистам на запрос пока не ответили.

Президентская резиденция "Синегора" расположена в карпатском массиве Горганы возле села Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области на территории национального природного парка "Синегора". Подчинена Государственному управлению делами (ГУД).

"Синегора" одна из самых фешенебельных охотничьих госрезиденций беглого президента Виктора Януковича. Создана для удовлетворения охотничьих утех первых лиц страны. Занимает площадь 10 866 га. На ее территории есть дворцы, зимний сад, пруды, вертолетная площадка, охотничий домик, десятки охотничьих вышек, гостиница, небольшой зверинец с пятью медведями, жироловки, кормушки для копытных, вольеры с десятками животных. На территории также есть четыре коттеджа и лыжная трасса с подъемником.

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