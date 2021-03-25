Двери с Банковой принесли на телеканал Коломойского. В сети сравнили с пропагандистом Киселевым

Обрисованнын двери с разбитым стеклом из Офиса президента принесли на телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского.

В эфире программы "Право на власть" ведущая Наталья Мосейчук заявила: "Мне стоило больших усилий привлечь сюда этот атрибут. Это атрибут субботних протестов. Это двери из Офиса президента, с Банковой. Это жертва протестов".

Двери показали в вечернем эфире.

В студии среди присутствующих был заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"То, что было в прошлую субботу на улице Банковой - это совсем не был мирный протест. Его изначально планировали, как акцию насилия, вакханалию", - заявил Геращенко.

В сети телеведущую сравнили с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым, который во время Революции достоинства в Украине на кремлевском телеканале показывал поломанный шлем, который якобы принадлежал силовику.

Аналогию провел журналист Сергей Гришин.

"Из этого следует, что с Коломойским бороться никто не собирается", - написал один из пользователей Facebook.

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20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали фаеры, выбили стекло, запускали фейерверки. Писателю, ветерану российско-украинской войны Владу Сорду объявили подозрение в хулиганстве. Печерский районный суд города Киева отправил его под круглосуточный домашний арест.