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Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
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Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
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воскресенье, 21 марта 2021 09:20

Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)

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Автор: t.me/selfdefense_sternenko
  Фейерверки под Офисом президента
Фейерверки под Офисом президента


Вечером 20 марта общественность собралась под Офисом президента на акцию в поддержку активиста Сергея Стерненко, осужденного на 7 лет.

Его сторонники считают дело политически мотивированным, это уже четвертая акция.

20 марта у Стерненко день рождения, в СИЗО ему исполнилось 26 лет.

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Протестующие разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло в дверях Офиса президента и запускали фейерверки.

Больше у видеорепортаже:

По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения ущерба зданию ОП открыто уголовное производство. Правоохранителями задержан один из участников протеста

Автор: Gazeta.ua
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Дата
21
марта

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