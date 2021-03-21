Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)

Вечером 20 марта общественность собралась под Офисом президента на акцию в поддержку активиста Сергея Стерненко, осужденного на 7 лет.
Его сторонники считают дело политически мотивированным, это уже четвертая акция.
20 марта у Стерненко день рождения, в СИЗО ему исполнилось 26 лет.
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Протестующие разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло в дверях Офиса президента и запускали фейерверки.
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По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения ущерба зданию ОП открыто уголовное производство. Правоохранителями задержан один из участников протеста
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