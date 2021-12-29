Кому проигрывает Зеленский во втором туре выборов - опрос

Если бы был второй тур, то Порошенко поддержали бы 50,1% опрошенных, Зеленского - 49,9%. Фото: Getty Images

Если бы президентские выборы проходили сейчас и во второй тур вышли действующий глава государства Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко, то оба получили бы почти одинаковое количество голосов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с 17 по 22 декабря.

На вопрос "За кого вы бы проголосовали во втором туре выборов президента Украины?", 49,9% тех, кто намерен принять участие в выборах и определились с кандидатом, проголосовали бы за Зеленского и 50,1% - за Порошенко.

Если бы во второй тур вышли Зеленский и представитель ОПЗЖ Юрий Бойко, то распределение голосов было бы 63,1% и 36,9% соответственно.

Зеленский и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко - 53,5% и 46,5%.

Также Зеленский проиграл бы экс-спикеру Дмитрию Разумкову. За Разумкова проголосовали бы 56,4%, за Зеленского - 43,6%.

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На вопрос "За кого бы вы проголосовали на выборах президента Украины?" распределение голосов опрошенных (кто примет участие в выборах и определился) выглядел бы так:

- Владимир Зеленский - 24,2%;

- Петр Порошенко - 16,1%;

- Юлия Тимошенко - 9,9%;

- Дмитрий Разумков - 9,3%;

- Юрий Бойко - 9,2%;

- Игорь Смешко - 6,4%;

- Евгений Мураев - 6,3%;

- Владимир Гройсман - 5%;

- Сергей Притула - 2,7%;

- Руслан Кошулинский - 2,2%;

- Олег Ляшко - 1,7%;

- Анатолий Гриценко - 1,6%;

- Виталий Кличко - 1,4%.

Социологи опросили 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,3%.

В первом туре выборов президента 31 марта 2019-го за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.