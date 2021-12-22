"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто

Нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко обругал полицейских, остановивших за нарушение правил дорожного движения его водителя на автомобиле его матери. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, остановившими за нарушение правил дорожного движения его водителя. Он пересек двойную полосу в центре Киева 18 декабря 2020 года.

На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола", и обзывает полицейских "дебилами". Соответствующую запись, предоставленную полицейскими, распространила "Украинская правда".

Нардеп Галушко приехал "выручать" водителя. Нецензурно объяснял, что это автомобиль народного депутата. Его не имели права останавливать.

Полицейские заметили, что на авто не написано, что он принадлежит нардепу. К тому же у нардепов нет дипломатического иммунитета.

Автомобиль Toyota Land Cruiser за 2,5 млн грн принадлежит матери депутата.

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Нардеп: Подожди! Стоять! Кто осматривал машину?

Полицейский: У вас что, дипломатический автомобиль?

Н: Этот автомобиль мне принадлежит. Задекларирован. Как народному депутату. Как вы можете б..ь осматривать?

В: А чем он отличается от других автомобилей?

Н: Ты что больной на голову или что?

В: Я вас прошу нормально общаться.

Н: Ты услышал меня? Это автомобиль народного депутата Украины!

В: У него иммунитет?

Н: Как ты его можешь осматривать?

В: Вас никто не осматривал.

Н: Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата?

В: Ваш иммунитет народного депутата не пострадал.

42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел. В ВР он ведет себя иначе - за девять месяцев работы в парламенте ни разу не выступили, по данным Комитета избирателей Украины.

Заместитель министра внутренних дел 47-летний Александр Гогилашвили 10 декабря на блокпосте в зоне операции Объединенных сил в Донецкой области обругал полицейских. Они остановили его и попросили показать документы. Чиновник хотел проехать без проверки. Угрожал силовикам с нецензурной бранью. Видео скандала появилось сети. На нем чиновник оскорбляет полицейских, ругается и возмущается, потому что они не знают его в лицо.