Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн

Жена президента Елена Зеленская рассказала, что замороженная скумбрия стоит 8 грн за кг.
Об этом сказала в эфире телеканала "1+1".
Первая леди рассказывала о здоровом питании.
"Самое первое правило это - самое простое. То есть сами приготовили, сами купили простые не переработанные продукты. Хек стоил... Это был не хек. Это была замороженная скумбрия из которой можно приготовить множество замечательных блюд и она стоит где-то 8 гривен за килограмм", - сказала Елена Зеленская.
Впоследствии в Facebook супруга президента написала, что оговорилась.
"Во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра. А вот правильным остается то, что скумбрия – очень полезный продукт. Особенно запеченная в фольге с травами. Попробуйте", – сообщила.
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В супермаркетах мороженая скумбрия стоит 65–89 грн за кг.
В октябре заместитель председателя парламентской фракции Николай Тищенко заявил, что гречка стоит 12 грн за кг, сало – от 50 грн, а говядину на Бессарабском рынке покупал за 50-70 грн и видел ее по 20 грн.
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