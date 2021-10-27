"Коля что, дурак?" - на Бессарабке комментируют "знатока цен" Тищенко

Фото: segodnya.ua

Продавцы Бессарабского рынка прокомментировали заявления народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко о килограмме говядины за 20 грн.

Об этом пишет "Сегодня"

Ранее в кулуарах парламента Тищенко рассказал журналистам, что кусок сала стоит от 50 до 200 грн за килограмм. Столько же – говядина, от 50 до 70 грн, но можно найти и по 20.

А гречку он покупает примерно по 12-28 грн за кило. По словам депутата, такие цены можно найти не у частных фермеров, а в центре Киева – на Бессарабском рынке.

Какие цены на Бессарабке

Журналисты выяснили, что за деньги, которые нардеп готов отдать за килограмм мяса, на Бессарабке можно купить разве что небольшой пучок моркови. Корнеплод стоит в среднем 50 грн за кило.

Помидоры и лук – по 100. А килограмм чеснока тянет на 250 грн.

Говядина обойдется покупателю от 200 грн. Но продавцы сказали, что на прилавках ее нет. Зато предлагают свинину – по 140.

На рынке ребро свиньи стоит по 130 грн, печень – 59, антрекот – 180 грн. За целую утку просят 180 грн (за килограмм).

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Продавцы подтвердили, что Тищенко часто посещает рынок.

"Да, приходит сюда. Берет сало, мясо. Торгуется всегда до последнего", – рассказывает продавщица.

Ее коллега из стоящего рядом мясного отдела подхватывает: "Да знает он цены, зачем сказал такое вообще? Коля что, дурак? Я даже не помню, в каком году килограмм говядины можно было купить по 50 гривен. Это просто нонсенс! Нигде таких цен нет! Ни на Бессарабке, ни на любом другом базаре!"

Женщины показали куски сала. Цены варьируют от 150 до 500 грн за килограмм. Тищенко, говорят продавщицы, покупает украинский деликатес по 250 грн.

Николай Тищенко избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Святошинском районе Киева. Он кум руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В апреле Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge. В апреле прошлого года журналисты сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко. Среди гостей ресторана были нардепы.