Журналисты показали, как проходила скандальная вечеринка Тищенко

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко нарушил карантин, устроив вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование проходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge, "предназначенной для удовлетворения потребностей самых требовательных представителей сферы бизнеса".

Журналисты программы "Схемы" показали, как прошла вечеринка, где среди гостей заметили и других представителей партии. В частности нардепа Александра Трухина и экс-депутата и председателя Черкасской ОГА Александра Скичко с женой Елизаветой Юрушевой. Именно она является гендиректором отеля Fairmont. Посетил празднование и Ариэ Шварц - бывший гендиректор девелоперской группы компаний Seven Hills.

"В 22:00 напротив отеля с Труханова острова начал раздаваться праздничный салют, созерцать который гости отправились на террасу отеля. С конца 2019 года Киевсовет запретил использование пиротехники и салютов "на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке", - говорится в сюжете.

Фото: radiosvoboda.org

Показали, как выглядели приглашения на праздник. Жена Тищенко просила сразу не публиковать фотографии с события и не отмечать локацию.

В тот вечер мимо гостиницы трижды проезжало авто патрульной полиции. Однажды копы даже зашли внутрь заведения, но почти сразу покинули его.

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Несмотря на локдаун в столице, Тищенко устроил шумную вечеринку в честь дня рождения жены. Мероприятие проходило в ресторане отеля Fairmont. Гостей развлекала певица Катя Корецкая, все были без масок. Полиция начала производство по факту нарушения карантина, устанавливаются обстоятельства произошедшего.