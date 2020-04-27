Карантин не для всех. Ресторан "слуги" в столице принимает ВИП-гостей

Несмотря на карантин ресторан "слуги народа" принимает нардепов и бизнесменов.

Несмотря на карантин в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко. Об этом сообщают журналисты Bihus.Info.

Больше недели журналисты наблюдали за рестораном и увидели, что туда приходят бизнесмены и нардепы.

Среди них: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартал 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартал 95" Сергей Трофимов.

"Это вопрос не ко мне".

- Вы же владелец.

- Здрасьте.

"Карантин - пофиг. Это обычные кафе и бары пусть думают, как выжить, другое дело - депутатский ресторан ревизора Тищенко. Здесь продолжается пир - хоть принимают только "особых" гостей", - пишут журналисты.

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С 17 марта в связи с противодействием распространению коронавируса правительство запретило работу ресторанов.