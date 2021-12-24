Прокуратура подтвердила - будут просить арест для Порошенко

Также прокуратура сообщила о размере залога – 1 млрд грн. Фото: "Радіо Свобода"

Офис генерального прокурора подтвердил, что согласовал ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в государственной измене пятому президенту и действующему народному депутату Петру Порошенко.

Об ответе прокуратуры сообщил Укрінформ.

"В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в миллиард гривен", - сказали в офисе.

В Печерском районном суде города Киева состоялось закрытое заседание, на котором следователь судья согласовал ходатайство о разрешении на задержание Порошенко для доставки в суд.

В суде должно состояться избрание меры пресечения.

Сегодня адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что им неизвестно о решении суда.

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17 декабря у Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить пятому президенту, нардепу Петру Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто. Потом в Facebook Порошенко сообщал, что находится в Турции. 20 декабря нардепу объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии Порошенко "ЕС" дело назвали "фарсом". 21 декабря Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда президента Владимира Зеленского пересекла "красные линии". Порошенко вернется в Украину по окончании отпуска, сообщил его адвокат.