Порошенко подписали арест с 1 млрд грн залога - СМИ

Порошенко находится за границей. Фото: @petroporoshenko

В Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте подозреваемого в государственной измене пятого президента, народного депутата Петра Порошенко.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Главком".

Ходатайство подписал исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко.

Также речь идет об альтернативе залога в 1 млрд грн.

Генпрокурор Ирина Венедиктова ушла в отпуск, сообщает СМИ. Порошенко находится за границей. Он обещал вернуться в Украину в средине января.

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В то же время "Українські новини" сообщают, что Печерский районный суд городов Киева дал согласие на задержание Порошенко.

С целью привода Порошенко для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В пятницу адвокат пятого президента Илья Новиков заявил, что им неизвестно о решении суда.

"Пока неизвестно, принял ли суд Печерский или какой-либо другой решение об аресте Петра Порошенко. Мы знаем только, что такое решение не происходило в присутствии адвокатов", - сказал.

17 декабря у Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить пятому президенту, нардепу Петру Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто. Потом в Facebook Порошенко сообщал, что находится в Турции. 20 декабря нардепу объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии Порошенко "ЕС" дело назвали "фарсом". 21 декабря Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда президента Владимира Зеленского пересекла "красные линии". Порошенко вернется в Украину по окончании отпуска, сообщил его адвокат.