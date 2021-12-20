Порошенко объявили о подозрении в госизмене

Подозрение касается дела ввоза угля в 2014-2015 годах. Фото: "Европейская солидарность"

Пятому президенту и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене.

Об этом сообщил бывший секретарь СНБО и глава штаба ЕС Александр Турчинов. Для этого собрал брифинг в партии.

Он заявил, что дело было открыто по указанию президента Владимира Зеленского. Порошенко будто бы планировал заграничные встречи.

"Властям было ясно, что Петр Порошенко собирается выезжать на заранее запланированные мероприятия с Иерусалимским патриархом и европейскими лидерами. И именно, учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называется "немедленное вручение очередной повестки на очередной допрос", - сказал он.

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Подозрение касается дела ввоза угля в 2014-2015 годах. Турчинов говорит, что подозрение подписал один из заместителей генерального прокурора Ирины Венедиктовой "с фамилией Симоненко". Это может быть Алексей Симоненко. Он занимает должность заместителя генерального прокурора с 27 марта 2020 года.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР. В сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже сообщено о подозрении еще одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики. Они подозреваются в покупке за государственные средства у ОРДЛО угля", - сообщили в Государственном бюро расследований.

Следствие считает, что фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимости от России и террористических организаций. Это подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников энергоснабжения и предоставило России широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины.

Администрация пятого президента Петра Порошенко сыграла ключевую роль в деле об угле из оккупированного Донбасса, по которому под домашним арестом находится нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. 12 октября суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря. 8 октября Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. В течение 2015 года за поставки угля из ОРДЛО боевикам перечислили не менее 200 млн грн, по версии следствия. 11 мая этого года Медведчук уже получил подозрение. Его с соратником Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности. С 13 мая Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом.