Суд отпустил Медведчука домой

От 13 мая Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом. Фото: radiosvoboda.org

Печерский районный суд Киева отправил народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря 2021 года.

Соответствующее решение приняла судья Вита Бортническая на заседании 12 октября, сообщает Gazeta.ua.

"Крайне негативно. Я не доволен", - прокомментировал Медведчук решения суда.

Прокуратура просила отправить его в СИЗО с правом на залог в 1 млрд грн. Суд ей отказал. Теперь прокуратура будет обжаловать меру пресечения нардепу.

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"При данных обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения лица. В связи с этим прокуроры будут обжаловать его в апелляционном порядке и будет настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен", - заявили в Офисе генпрокурора.

Медведчук уже находится под домашним арестом по другому делу о государственной измене, по которой ему грозит 12 лет тюрьмы.

8 октября Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. В течение 2015 года за поставки угля с ОРДЛО боевикам перечислили не менее 200 млн грн, по версии следствия. 11 мая этого года Медведчук уже получил подозрение. Его с соратником Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности. От 13 мая Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом.