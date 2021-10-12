Медведчуку избирают меру пресечения - он взял теплые вещи

На суд Медведчук пришел с депутатами от ОПЗЖ.

Во вторник Печерский районный суд города Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене и спонсировании боевиков.

Прокуратура будет просить отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Вместе с кумом Путина на суд пришли нардепы от ОПЗЖ.

Журналисты спросили Медведчука, брал ли он теплые вещи, на что тот ответил: "Вы не волнуйтесь, и прокуроры тоже пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов".

Касательно залога нардеп заявил: "Понятно, что этот миллиард не будет уплачен и тогда понятно является то, что Медведчук должен из домашнего ареста переместится под реальный арест".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По делу о госизмене Медведчука заговорили свидетели

8 октября Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. В течение 2015 года за поставки угля с ОРДЛО боевикам перечислили не менее 200 млн грн, по версии следствия. 11 мая этого года Медведчук уже получил подозрение. Его с соратником Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности. От 13 мая Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом.