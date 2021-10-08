Новое подозрение Медведчуку: СБУ отработает причастность Порошенко и Гонтаревой

 
Ексклюзивы
1/5
"Бизнес спасет экономику, как только мы создадим для него условия" - эксперт
"Бизнес спасет экономику, как только мы создадим для него условия" - эксперт
Просмотров: 9
"Когда нужно добраться до родственников, то хоть вертолет вызывай" - как живет легендарная Пархомовка
"Когда нужно добраться до родственников, то хоть вертолет вызывай" - как живет легендарная Пархомовка
Просмотров: 504
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1521
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 432
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1557
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4149
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1251
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1143
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1422
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1683
Фото
Все фото
4
4
6
4
5
&quot;Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента&quot;: что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
&quot;Мецгер out&quot; - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
В Польше открыли памятник &quot;пароху концлагеря Майданек&quot; украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Видео
Все видео
Кива о своем поздравлении Путину: "Украинским политикам нужно поучиться
Кива о своем поздравлении Путину: "Украинским политикам нужно поучиться
Медведчуку объявили новое подозрение
Медведчуку объявили новое подозрение
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир
Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 693
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 450
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 828
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1008
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2106
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 72
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
пятница, 08 октября 2021 19:50

Новое подозрение Медведчуку: СБУ отработает причастность Порошенко и Гонтаревой

  Комментировать
Новое подозрение Медведчуку: СБУ отработает причастность Порошенко и Гонтаревой
СБУ проверит причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, по которой Виктору Медведчуку объявили новую подозрение. Фото: dialog.ua

Правоохранители проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, по которому Виктору Медведчуку объявили новою подозрение - о государственной измене и содействие деятельности террористической организации.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Иван Баканов на совместном с генпрокурором Ириной Венедиктов брифинге.

"Мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем еще на один брифинг и сообщим об этом обществу", - сказал Баканов.

Однако сейчас оснований вручать еще кому-то подозрения у правоохранителей нет.

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

После того, как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Решили покупать уголь в ЮАР. Россия хотела сорвать реализацию этих контрактов.

При посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. При содействии Медведчука организовали незаконные схемы поставок угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины. В течение 2015 за поставки угля с ОРДЛО боевикам перечислили не менее 200 млн грн.

11 мая 2021 года Медведчук уже получил подозрение. Его с с соратником Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности.

От 13 мая Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новое подозрение Медведчуку: СБУ отработает причастность Порошенко и Гонтаревой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона

Родился один из самых сильных украинцев в истории

Началась самая большая морская битва века

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 1 Просмотров: 8082
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 5976
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала &quot;скорая&quot;
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая" Просмотров: 4779
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 4149
Началась самая большая морская битва века
Началась самая большая морская битва века
 Просмотров: 3537
Политика
"За*бало" - общественность готовит автопробег к Зеленскому
"За*бало" - общественность готовит автопробег к Зеленскому Просмотров: 333
Кива о своем поздравлении Путину: "Украинским политикам нужно поучиться
Кива о своем поздравлении Путину: "Украинским политикам нужно поучиться
 Просмотров: 315
Пацанские правила поведения Зеленский ставит выше норм морали - Николов
Пацанские правила поведения Зеленский ставит выше норм морали - Николов
 Просмотров: 414
Прокуратура будет требовать для Медведчука залог в 1 млрд грн
Прокуратура будет требовать для Медведчука залог в 1 млрд грн Просмотров: 207
Восьмой день голодовки: адвокат ошеломил цифрой потерянных килограммов Саакшвили
Восьмой день голодовки: адвокат ошеломил цифрой потерянных килограммов Саакшвили 1 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
11
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
6
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
2
Украина не готова к новой волне коронавируса
2
Кроме "слуг": в двух фракциях дадут голоса за отставку Разумкова
Голосов: 8522
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть