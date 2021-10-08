Новое подозрение Медведчуку: СБУ отработает причастность Порошенко и Гонтаревой

СБУ проверит причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, по которой Виктору Медведчуку объявили новую подозрение. Фото: dialog.ua

Правоохранители проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, по которому Виктору Медведчуку объявили новою подозрение - о государственной измене и содействие деятельности террористической организации.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Иван Баканов на совместном с генпрокурором Ириной Венедиктов брифинге.

"Мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем еще на один брифинг и сообщим об этом обществу", - сказал Баканов.

Однако сейчас оснований вручать еще кому-то подозрения у правоохранителей нет.

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. После того, как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Решили покупать уголь в ЮАР. Россия хотела сорвать реализацию этих контрактов. При посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. При содействии Медведчука организовали незаконные схемы поставок угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины. В течение 2015 за поставки угля с ОРДЛО боевикам перечислили не менее 200 млн грн. 11 мая 2021 года Медведчук уже получил подозрение. Его с с соратником Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности. От 13 мая Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом.