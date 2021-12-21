Порошенко записал видео для Зеленского

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в своем видеообращении заявил, что команда Владимира Зеленского пересекли "красные линии". Порошенко подчеркнул, что сейчас нужно объединиться, чтобы противостоять угрозе российского вторжения, вместо этого Офис президента продуцирует новый сериал "о государственной измене", цель которого – удержать обвал рейтинга власти.

"Вчера сегодня и завтра мы работаем в Варшаве. Есть многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками, посвященные тому, чтобы сформировать мощную коалицию в поддержку Украины и противодействия России, которая на сегодняшний день сконцентрировала у наших границ более 100 тысячный военный контингент с огромной угрозой вторжения. Польша – наш традиционный друг, союзник и партнер. И сегодня это очень хорошо чувствуется", – сообщил Порошенко.

"Сегодня, когда вся Европа, весь мир и в том числе вся Украина имела и должна объединиться против Путина, в Украине происходят удивительные вещи. Я хочу подчеркнуть, что мне передают приветствие из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставим им такой подарок и вернусь в Украину в первой половине января. Но по своему графику, а не по графику мощного сценариста "видосиков" Зеленского", – заметил пятый президент.

"Мы точно должны сегодня думать о государстве, а не о собственных рейтингах. Ведь именно падением рейтинга и невозможностью ничего предложить обществу объясняются подобные действия со стороны Зеленского и его советников", – говорит Порошенко.

"Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и о содействии в финансировании терроризма. Кто государственный изменник: тот, кто вместе с украинскими Вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса – или тот, кто из-за подписания разведения войск отдал врагу нашу землю? Тот, кто дал приказ и санкционировал десятки операций, ликвидировавших оккупантов, врагов Украины - или тот, кто сливает Лукашенко и Путину спецоперацию украинской разведки? Тот, кто обеспечил с 2014 года энергонезависимость государства, выиграв 4 миллиарда у российского "Газпрома" и прекратив покупку российского газа и российского электричества – тот, кто на коленях выпрашивает у Путина газ и уголь и покупает у Лукашенко электрическую энергию? Тот, кто как Зеленский купил на три миллиарда долларов за два года российского угля и угля из ОРДО-ОРЛО?", – отмечает Порошенко.

"Я хочу подчеркнуть, что предъявление подозрения Главе государства в государственной измене, финансировании терроризме, содействии террористическим организациям – это переход "красных линий". Это уже не шутки. Шутки кончились. И за это придется отвечать. Но потом, потому что сейчас кто-то должен быть умнее. Сейчас мы должны объединиться, сейчас мы должны спасти Украину и отразить российскую агрессию", – резюмирует Порошенко.