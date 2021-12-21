Порошенко записал видео для Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
Просмотров: 855
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1053
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 702
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 1440
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 738
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2844
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4924
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8505
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2664
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2583
Фото
Все фото
3
6
11
12
7
Под Радой зажгли елку
Под Радой зажгли елку
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленский гулял на новогодней локации – его &quot;поймал&quot; журналист
Зеленский гулял на новогодней локации – его "поймал" журналист
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Видео
Все видео
Адвокат Порошенко сказал, когда тот вернется в Украину
Адвокат Порошенко сказал, когда тот вернется в Украину
"Голос" заплатил 2 млн грн уклоняющейся от уплаты налогов фирме - расследование
"Голос" заплатил 2 млн грн уклоняющейся от уплаты налогов фирме - расследование
Лорак после возвращения бросилась обратно в Москву к "крымнашисту" Лепсу
Лорак после возвращения бросилась обратно в Москву к "крымнашисту" Лепсу
Гогилашвили рассказал о гражданстве РФ и предложении Зеленского
Гогилашвили рассказал о гражданстве РФ и предложении Зеленского
Фракцию "Голос" возглавила Устинова
Фракцию "Голос" возглавила Устинова
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 855
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 423
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2754
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2223
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3663
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
20 декабря 2021
Просмотров: 423
Заради принципів
– Давай шукати якісь ялинки з Миколаєм, бо малий у садок на свято не піде. Так його чекав, а дали віршик про Діда Мороза, – каже ...
вторник, 21 декабря 2021 14:56

Порошенко записал видео для Зеленского

  Комментировать
Порошенко записал видео для Зеленского

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в своем видеообращении заявил, что команда Владимира Зеленского пересекли "красные линии". Порошенко подчеркнул, что сейчас нужно объединиться, чтобы противостоять угрозе российского вторжения, вместо этого Офис президента продуцирует новый сериал "о государственной измене", цель которого – удержать обвал рейтинга власти.

"Вчера сегодня и завтра мы работаем в Варшаве. Есть многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками, посвященные тому, чтобы сформировать мощную коалицию в поддержку Украины и противодействия России, которая на сегодняшний день сконцентрировала у наших границ более 100 тысячный военный контингент с огромной угрозой вторжения. Польша – наш традиционный друг, союзник и партнер. И сегодня это очень хорошо чувствуется", – сообщил Порошенко.

"Сегодня, когда вся Европа, весь мир и в том числе вся Украина имела и должна объединиться против Путина, в Украине происходят удивительные вещи. Я хочу подчеркнуть, что мне передают приветствие из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставим им такой подарок и вернусь в Украину в первой половине января. Но по своему графику, а не по графику мощного сценариста "видосиков" Зеленского", – заметил пятый президент.

"Мы точно должны сегодня думать о государстве, а не о собственных рейтингах. Ведь именно падением рейтинга и невозможностью ничего предложить обществу объясняются подобные действия со стороны Зеленского и его советников", – говорит Порошенко.

"Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и о содействии в финансировании терроризма. Кто государственный изменник: тот, кто вместе с украинскими Вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса – или тот, кто из-за подписания разведения войск отдал врагу нашу землю? Тот, кто дал приказ и санкционировал десятки операций, ликвидировавших оккупантов, врагов Украины - или тот, кто сливает Лукашенко и Путину спецоперацию украинской разведки? Тот, кто обеспечил с 2014 года энергонезависимость государства, выиграв 4 миллиарда у российского "Газпрома" и прекратив покупку российского газа и российского электричества – тот, кто на коленях выпрашивает у Путина газ и уголь и покупает у Лукашенко электрическую энергию? Тот, кто как Зеленский купил на три миллиарда долларов за два года российского угля и угля из ОРДО-ОРЛО?", – отмечает Порошенко.

"Я хочу подчеркнуть, что предъявление подозрения Главе государства в государственной измене, финансировании терроризме, содействии террористическим организациям – это переход "красных линий". Это уже не шутки. Шутки кончились. И за это придется отвечать. Но потом, потому что сейчас кто-то должен быть умнее. Сейчас мы должны объединиться, сейчас мы должны спасти Украину и отразить российскую агрессию", – резюмирует Порошенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко записал видео для Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Самолет-рекордсмен сделали в Украине

Более 50 спектаклей и звездная труппа: в Киеве открыли театр на левом берегу

Самое читаемое
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 16470
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 14958
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 14193
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
10
 Просмотров: 12258
Зеленский имеет свою &quot;Липецкую фабрику&quot; - Майкл Щур
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур 7 Просмотров: 10548
Политика
Порошенко в Варшаве обсудил вопросы безопасности с Председателем Комитета по иностранным делам Сейма Кухцинским
Порошенко в Варшаве обсудил вопросы безопасности с Председателем Комитета по иностранным делам Сейма Кухцинским
5
 Просмотров: 45
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти Просмотров: 531
Коррумпированная система хочет оставить мажоритарку - заявление ряда организаций
Коррумпированная система хочет оставить мажоритарку - заявление ряда организаций Просмотров: 126
Ярош сказал, кто может поставить Путина на место
Ярош сказал, кто может поставить Путина на место Просмотров: 963
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества 1 Просмотров: 3564
Больше всего комментируют
15
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
7
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
4
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
3
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
2
В Москве под Кремлем вышли с плакатом "Путин убийца"
Голосов: 0
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть