Адвокат Порошенко сказал, когда тот вернется в Украину

Пятый президент, народный депутат Петр Порошенко, которому объявлили подозрение в государственной измене, вернется в Украину после окончания отпуска.
Об этом заявил его адвокат Илья Новиков, пишет "Радіо Свобода".
"Он (Порошенко. - Gazeta.ua) уже объявил и мы объявили от его имени, что он намерен вернуться, но, очевидно, не таким образом и не в такие даты, на которых настаивают люди, пытавшиеся ему безосновательно объявить подозрение.
Он вернется, когда у него закончится отпуск", – заявил Новиков.
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По его словам, в ГБР и Офисе генерального прокурора "знают, что парламентские каникулы – единственное время, когда у Порошенко есть возможность со своей семьей провести время".
"И что он нормально возвращается за три-четыре дня до начала новой сессии (парламента). Сессия начинается 17 января (на самом деле 24 января) – ну, к этому дню он наверняка вернется", - сказал Новиков.
17 декабря у Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто.
В Facebook Порошенко сообщает, что находится в Турции.
20 декабря нардепу объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии Порошенко "ЕС" дело назвали "фарсом".
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