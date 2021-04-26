Кива и диссертация: "эпическое" видео по защите

Одиозный Кива известен и тем, что надевает на голову запрещенный в Украине коммунистический серп и молот. Фото: Facebook.com/kivailya

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии.

Утром в Институте подготовки кадров госслужбы занятости журналистов не пускали на процесс защиты Кивой диссертации, сообщает "Українська правда".

В то же время внутрь Института впустили запрещенные телеканалы "112" и NewsOne. Также пустили канал "Перший незалежний", который связывают с Виктором Медведчуком.

Журналист Bihus.info Даниил Мокрык вызвал полицию. Один из двух работников Нацполиции, которые прибыли на вызов, заявил, что он не может прекратить препятствование журналистской деятельности.

В 12:20, когда в Институт приехал уже третий представитель полиции, журналистов уже же пустили внутрь. Посадили в отдельное помещение, где показывали онлайн-трансляцию защиты диссертации.

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Журналистка Марьяна Пьецух опубликовала эпизод с заседания комиссии.

Член комиссии к Киве: "Я вас прошу объяснить, какой смысл вы вкладываете в это понятие "демократический, евроинтегрованный государственный управленческий аппарат"?"

Кива: "Понял. Спасибо за вопрос. Ответ мы предоставим в следующей нашей научной работе".

Трое мужчин в черной одежде, которые отказывались представляться и объяснять, на кого они работают, блокировали вход в аудиторию, в которой защищал кандидатскую диссертацию нардеп Илья Кива, пишет "Українська правда".

На вопрос журналистов, кто эти мужчины в черном, Кива сказал: "Студенты или, может, аспиранты". Эти же мужчины сопровождали нардепа в уборную и оберегали его от журналистов.

В Институте подготовки кадров отказались от объяснений.

В феврале Илья Кива обматерил журналиста Даниила Мокрыка, который спросил его об отмывании денег через конвертационные центры.