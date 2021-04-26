"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы

 
Ексклюзивы
1/5
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Просмотров: 1053
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 468
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 360
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1125
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2565
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2502
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 315
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
21 Просмотров: 4869
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 297
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1215
Фото
Все фото
4
4
3
5
5
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Депутат от &quot;ЕС&quot; Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Видео
Все видео
"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы
"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы
Кива и диссертация: "эпическое" видео по защите
Кива и диссертация: "эпическое" видео по защите
Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"
Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"
"Слуга народа" объяснил, как пятый год декларирует выигрыши в лотерею
"Слуга народа" объяснил, как пятый год декларирует выигрыши в лотерею
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Интервью
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 360
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 297
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 702
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1314
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 333
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 828
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
понедельник, 26 апреля 2021 23:37

"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы

  Комментировать
&quot;Это трэш&quot; - журналисты разобрали диссертацию Кивы
Диссертацию Кива защищал в Институте подготовки кадров государственной службы занятости. Фотоколлаж: Bihus.info

В диссертации народного народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы - научные статьи, напечатанные на несуществующих страницах сборников и поддельные справки. Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.info.

Журналисты исследовали 245 страниц текста диссертации.

Чтобы защитить диссертацию, надо, чтобы были опубликованы научные статьи и выступления на научных конференциях, напоминают в сюжете.

Кива указал, что имеет шесть опубликованных статей. Одна из них - на английском языке. А также - четыре материалы-выступления на научно-практических конференциях.

В диссертации написано о выступлении Киви на конференции в МАУП в 2018 году. Что он опубликован в сборнике на страницах 152-154. Оказалось, что сам сборник содержит 144 страницы.

Далее нардеп из ОПЗЖ указывает о сборнике МАУП за следующий год и его материал якобы там опубликован на с. 414-416. Однако в сборнике оказалось 414 страниц. На последний - не Кива, а выходные данные.

В комментарии координатор этих двух конференций сказала, что не помнит Киву.

Первую научная статья Киви датирована 2019 годом. То есть "расцвет" его научной деятельности начался после того, как он стал нардепом от ОПЗЖ.

Журналист Даниил Мокрык привел цитаты из диссертации. "Выборочно и концептуально имплементировать основы трактатов консолидированного общественно-полицейского взаимодействия" или "должно быть определено ценз демократически гуманного государственного строя для стимуляции и рекультивации властно-идейных подходов общественно-правоохранительного взаимодействия". Журналист назвал диссертацию трэшом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети

245 страниц графомании нардепа изучали двое - Алина Помаза-Пономаренко и Ирина Жукова. Обе дали положительный отзыв. Журналистам не захотели рассказать, почему.

"Я вам ничего не буду по этому поводу говорит", - сказала по телефону одна из них.

Также Кива добавил к диссертации четыре справки. Одну издал Офис генерального прокурора. Однако генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "официально диссертационная работа и письмо от соискателя в Офис ГП не заходили. Справка является личной позицией человека, который ее подписывал".

Еще одну справку Киве выдал Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности, который возглавляет народный депутат от "Слуга народа" Денис Монастырский. Документ - с подписью "слуги".

Третью справку выдал МАУП.

Четвертую - общественная организация "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению", подписанная Ольгой Руденко. Журналисты увидели, что подпись не похожа на предыдущие подписи женщины. Впоследствии на сайте Института, где защищался Кива, изменили файл с диссертацией. В новом файле появилась справка от той же ОО за ту же дату, но подписана другим человеком.

Научная степень - это сразу плюс 15% к зарплате. Зарплаты из денег налогоплательщиков, говорится в сюжете.

16 апреля Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Киву сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Также в Институте были нардепы от ОПЗЖ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 16542
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 12582
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 11638
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 1 Просмотров: 9756
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 7326
Политика
Назвали имя украинского консула, которого высылает Россия
Назвали имя украинского консула, которого высылает Россия 1 Просмотров: 81
Макрон и Путин обсудили Украину
Макрон и Путин обсудили Украину 1 Просмотров: 207
Подводные камни "ковидного" аудита: СМИ рассказали о противостоянии Степанова и Марченко
Подводные камни "ковидного" аудита: СМИ рассказали о противостоянии Степанова и Марченко 1 Просмотров: 135
Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности
Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности Просмотров: 171
Для чего должны использовать годовщину Независимости
Для чего должны использовать годовщину Независимости
 Просмотров: 45
Больше всего комментируют
21
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
4
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
3
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
3
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
Голосов: 6784
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть