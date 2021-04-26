"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы

Диссертацию Кива защищал в Институте подготовки кадров государственной службы занятости. Фотоколлаж: Bihus.info

В диссертации народного народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы - научные статьи, напечатанные на несуществующих страницах сборников и поддельные справки. Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.info.

Журналисты исследовали 245 страниц текста диссертации.

Чтобы защитить диссертацию, надо, чтобы были опубликованы научные статьи и выступления на научных конференциях, напоминают в сюжете.

Кива указал, что имеет шесть опубликованных статей. Одна из них - на английском языке. А также - четыре материалы-выступления на научно-практических конференциях.

В диссертации написано о выступлении Киви на конференции в МАУП в 2018 году. Что он опубликован в сборнике на страницах 152-154. Оказалось, что сам сборник содержит 144 страницы.

Далее нардеп из ОПЗЖ указывает о сборнике МАУП за следующий год и его материал якобы там опубликован на с. 414-416. Однако в сборнике оказалось 414 страниц. На последний - не Кива, а выходные данные.

В комментарии координатор этих двух конференций сказала, что не помнит Киву.

Первую научная статья Киви датирована 2019 годом. То есть "расцвет" его научной деятельности начался после того, как он стал нардепом от ОПЗЖ.

Журналист Даниил Мокрык привел цитаты из диссертации. "Выборочно и концептуально имплементировать основы трактатов консолидированного общественно-полицейского взаимодействия" или "должно быть определено ценз демократически гуманного государственного строя для стимуляции и рекультивации властно-идейных подходов общественно-правоохранительного взаимодействия". Журналист назвал диссертацию трэшом.

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245 страниц графомании нардепа изучали двое - Алина Помаза-Пономаренко и Ирина Жукова. Обе дали положительный отзыв. Журналистам не захотели рассказать, почему.

"Я вам ничего не буду по этому поводу говорит", - сказала по телефону одна из них.

Также Кива добавил к диссертации четыре справки. Одну издал Офис генерального прокурора. Однако генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "официально диссертационная работа и письмо от соискателя в Офис ГП не заходили. Справка является личной позицией человека, который ее подписывал".

Еще одну справку Киве выдал Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности, который возглавляет народный депутат от "Слуга народа" Денис Монастырский. Документ - с подписью "слуги".

Третью справку выдал МАУП.

Четвертую - общественная организация "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению", подписанная Ольгой Руденко. Журналисты увидели, что подпись не похожа на предыдущие подписи женщины. Впоследствии на сайте Института, где защищался Кива, изменили файл с диссертацией. В новом файле появилась справка от той же ОО за ту же дату, но подписана другим человеком.

Научная степень - это сразу плюс 15% к зарплате. Зарплаты из денег налогоплательщиков, говорится в сюжете.

16 апреля Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Киву сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Также в Институте были нардепы от ОПЗЖ.