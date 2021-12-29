События развиваются в неправильном направлении – мнение большинства украинцев

21 ноября граждане вывесили на Майдане Незалежности баннер с изображением президента Зеленского и руководителя Офиса Ермака. Фото: censor.net

Только 20% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива с 17 по 22 декабря.

65,5% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении.

Год тому назад – в декабре 2020-го – эти показатели составляли соответственно 16,5% и 67%.

Социологи опросили 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,3%.

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24,2% опрошенных проголосовали бы за Владимира Зеленского на президентских выборах, сообщили социологи.