9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1206
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 369
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 531
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1747
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6867
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 513
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 864
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 9135
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 720
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1305
Фото
Все фото
4
3
12
4
3
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали &quot;пробег победы&quot;
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали "пробег победы"
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; отправились в Луганскую область: первые фото
Зеленский с послами "Большой семерки" отправились в Луганскую область: первые фото
&quot;Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях&quot; - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
"Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях" - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
Видео
Все видео
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
"Домой не вернулся каждый пятый украинец": Зеленский обратился по случаю Дня победы
"Домой не вернулся каждый пятый украинец": Зеленский обратился по случаю Дня победы
СМИ опубликовали вероятный разговор Медведчука и главаря ДНР Пушилина
СМИ опубликовали вероятный разговор Медведчука и главаря ДНР Пушилина
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 657
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1305
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 855
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2358
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 774
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
воскресенье, 09 мая 2021 14:21

9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве

  Комментировать

Жена члена наблюдательного совета Укрзализныци, бывшего народного депутата Сергея Лещенко Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, выложила пост в Instagram, хвастаясь, как она выступает в столице страны-агрессора Москве.

Видео опубликовала в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NASTIA (@nastia.dj)

До этого московский клуб Mutabor анонсировал мероприятие под названием Horovod, запланированный на 8-9 мая. Среди перечня диджеев значилась и SHEIS - жена Лещенко.

"Это не первые гастроли Анастасии в РФ. С начала войны она ездила к оккупантам не менее 10 раз.

Несмотря на скандал, она таки выступила. Но есть нюанс. Сейчас РФ ограничила въезд на территорию иностранцам. Попасть туда почти невозможно. Тогда как она туда попала?

Жаль, что Лещенко вместо объяснений просто блокирует всех, кто ставит неудобные вопросы", - написал в Facebook общественный активист Сергей Стерненко.

9 мая во Москве президент РФ Владимир Путин проводил военный парад и заявлял о "советском народе".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

Состоялся первый полет вертолета-крана S-64

Ломаченко пообещал установить мировой рекорд

Погибло 126 футбольных фанатов

Женщина исчезла по дороге из церкви

Самое читаемое
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
 Просмотров: 11664
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 7839
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 7245
Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни
Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни Просмотров: 5679
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 2 Просмотров: 4122
Политика
Россию призвали вернуть Украине полный контроль над Крымом
Россию призвали вернуть Украине полный контроль над Крымом 1 Просмотров: 153
Зеленский поздравил с Днем матери и поделился снимком с детства
Зеленский поздравил с Днем матери и поделился снимком с детства Просмотров: 135
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали "пробег победы"
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали "пробег победы"
4
 Просмотров: 1152
Лукашенко определил, кто будет руководить страной, когда он умрет
Лукашенко определил, кто будет руководить страной, когда он умрет Просмотров: 828
"Домой не вернулся каждый пятый украинец": Зеленский обратился по случаю Дня победы
"Домой не вернулся каждый пятый украинец": Зеленский обратился по случаю Дня победы
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
49
Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский
6
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
4
Бандеровцы действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму
4
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
4
Украинцы назвали любимые праздники
Голосов: 6954
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть