9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве

Жена члена наблюдательного совета Укрзализныци, бывшего народного депутата Сергея Лещенко Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, выложила пост в Instagram, хвастаясь, как она выступает в столице страны-агрессора Москве.

Видео опубликовала в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NASTIA (@nastia.dj)

До этого московский клуб Mutabor анонсировал мероприятие под названием Horovod, запланированный на 8-9 мая. Среди перечня диджеев значилась и SHEIS - жена Лещенко.

"Это не первые гастроли Анастасии в РФ. С начала войны она ездила к оккупантам не менее 10 раз.

Несмотря на скандал, она таки выступила. Но есть нюанс. Сейчас РФ ограничила въезд на территорию иностранцам. Попасть туда почти невозможно. Тогда как она туда попала?

Жаль, что Лещенко вместо объяснений просто блокирует всех, кто ставит неудобные вопросы", - написал в Facebook общественный активист Сергей Стерненко.

9 мая во Москве президент РФ Владимир Путин проводил военный парад и заявлял о "советском народе".