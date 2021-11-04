Нардеп назвал Зеленского предателем – ему выключили микрофон

В Верховной Раде выключили микрофон народному депутату Гео Леросу, который назвал присутствовавшего в сессионном зале президента Владимира Зеленского предателем.

Это произошло перед голосованием за назначение министра обороны, сообщает Gazeta.ua

"Здравствуйте, господин президент. Вижу ваш Ермак (Андрей Ермак, руководитель Офиса президента. - Gazeta.ua) тоже здесь. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня правоохранительные органы, клепать дело ", – сказал нардеп.

В это время в зале фракция "Слуга народа" начала шуметь.

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"Вы слили спецоперацию по "вагнеровцам". Вы главный предатель в стране", - продолжил Лерос.

Спикер Руслан Стефанчук попросил выключить микрофон.

Президент Зеленский слушал, улыбаясь.

Лерос показал Зеленскому с трибуны средний палец.

Видео: Ян Доброносов

После этого депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева заявила о хамстве и попросила обратиться в регламентный комитет касательно Лероса.

"Мы не должны себя так вести", – сказала.

Фракция "СН" обратилась в регламентный комитет "с требованием дать оценку и вынести решение о поведении народного депутата Гео Лероса во время выступления с парламентской трибуны 4 ноября".

Заявили, что Лерос прибег к публичным оскорблениям и жестам в адрес президента. "Такое поведение недопустимо в сессионном зале парламента", - сообщили.

9 сентября заместитель председателя фракции "СН" Николай Тищенко напал на Лероса. Это произошло после того, как внефракционный депутат с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеровцам". Нардеп Ярослав Юрчишин подал в Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора заявление о преступлении, совершенном "слугой".