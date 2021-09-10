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пятница, 10 сентября 2021 16:19

На Тищенко написали заявление после инцидента в ВР

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Нардеп Ярослав Юрчишин подал в Государственное бюро расследований и офис генпрокурора заявление о преступлении, совершенном депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко.

9 сентября Тищенко вытолкал нардепа Гео Лероса за пределы трибуны, пишет Юрчишин в Facebook.

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В тексте заявления указаны несколько статей Уголовного кодекса Украины. По одной Тищенко может грозить арест или ограничение свободы.

"В действиях Николая Тищенко есть признаки уголовных преступлений: совершение насильственных действий и создание искусственных препятствий в работе народного депутата. Такие действия наказываются лишением свободы от четырех до семи лет, штрафом от 100 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет".


9 сентября Николай Тищенко устроил драку в Верховной Раде. Это произошло после того, как внефракционный депутат Гео Лерос с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеровцам".

После этого в "Слуге народа" заговорили об исключении Тищенко из фракции.

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Дата
10
сентября

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Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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