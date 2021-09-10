На Тищенко написали заявление после инцидента в ВР

Нардеп Ярослав Юрчишин подал в Государственное бюро расследований и офис генпрокурора заявление о преступлении, совершенном депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко.

9 сентября Тищенко вытолкал нардепа Гео Лероса за пределы трибуны, пишет Юрчишин в Facebook.

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В тексте заявления указаны несколько статей Уголовного кодекса Украины. По одной Тищенко может грозить арест или ограничение свободы.

"В действиях Николая Тищенко есть признаки уголовных преступлений: совершение насильственных действий и создание искусственных препятствий в работе народного депутата. Такие действия наказываются лишением свободы от четырех до семи лет, штрафом от 100 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет".





9 сентября Николай Тищенко устроил драку в Верховной Раде. Это произошло после того, как внефракционный депутат Гео Лерос с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеровцам". После этого в "Слуге народа" заговорили об исключении Тищенко из фракции.