"Помолился за Гео Лероса" - Тищенко после драки пошел в церковь

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко поставил в храме свечу за нардепа Гео Лероса, с которым подрался накануне.

Фото священного ритуала Тищенко опубликовал в Facebook.

"Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", - подписал фото депутат.

Реакции Лероса на фотографию пока нет.

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9 сентября Николай Тищенко устроил драку в Верховной Раде. Это произошло после того, как внефракционный депутат Гео Лерос с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеровцам".

После этого в "Слуге народа" заговорили об исключении Тищенко из фракции.