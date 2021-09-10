"Помолился за Гео Лероса" - Тищенко после драки пошел в церковь

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко поставил в храме свечу за нардепа Гео Лероса, с которым подрался накануне.
Фото священного ритуала Тищенко опубликовал в Facebook.
"Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", - подписал фото депутат.
Реакции Лероса на фотографию пока нет.
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9 сентября Николай Тищенко устроил драку в Верховной Раде. Это произошло после того, как внефракционный депутат Гео Лерос с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеровцам".
После этого в "Слуге народа" заговорили об исключении Тищенко из фракции.
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