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среда, 27 октября 2021 16:45

Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо

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Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо
Арахамия шел четвертым в избирательном списке партии "Слуга народа" на выборах в парламент. Фото: sluga-narodu.com

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не узнал цитату украинского философа Григория Сковороды "Мир ловил меня и не поймал".

Это произошло во время блиц-вопроса в эфире телеканала "Україна 24" 25 октября.

Арахамия сказал, что "понятия не имеет", кто может быть автором цитаты и вспомнил американского актера Леонардо ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь".

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Ведущая эфира сказала нардепу, что речь идет о Сковороде. Спросила, что могла бы означать эта фраза.

"Без понятия, какой контекст был у Сковороды. Возможно, потому что он хотел что-то выразить и показать народу, а они этого не поняли", – ответил Арахамия.

Также нардеп сказал, что не ориентируется в ценах на продукты. Этим вопросом у него в семье занимается супруга.

Народный депутат от "Слуга народа" Николай Тищенко рассказал журналистам, что кусок сала стоит от 50 до 200 грн за килограмм. Столько же – говядина, от 50 до 70 грн, но можно найти и по 20.

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Дата
27
октября

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