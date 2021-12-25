"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях

Заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук приехал во Львов с помощницей, одетой в черное платье-миди с глубоким декольте и высоким вырезом на бедре.

В минувшую пятницу, 24 декабря, чиновник осматривал работу профтехучилищ, встретился с мэром Андреем Садовым, сообщает Gazeta.ua

"Сегодня работаем во Львове! Форму по энергоэффективности, рабочие встречи, мониторинг организации образовательного процесса в заведениях профтехобразования, обсуждение с учеными проекта "Президентский университет" в старинных стенах Львовской политехники - это только краткий перечень событий наполненных качественным содержанием!!!", - написал Гарбарук в Facebook.

Внимание пользователей соцсети вызвало фото, на котором рядом с чиновниками позирует женщина, зовут ее Кристина Тишкун. Она сопровождала Гарбарука и представилась его помощницей, пишет Dailylviv.com.

Фото встречи с Садовым женщина опубликовала в Instagram.

На вопрос "Выбирают такой наряд в городской совет?" Тишкун ответила: "А в городской совет нужно выбирать наряд? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно".

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В Facebook пользователи пишут:

"Хорошо хоть чулки с шубой одела, потому что так и замерзнуть же можно"

"И так сразу и не скажешь, что это был не "мальчишник" с девушками, а форум по энергоэффективности"

"Новый дресс-код?"

"Это она еще скромно одета"

"Эскорт"

"Стиль "какаяразница"

"Садовый на Форуме энергоэффективности во львовской мэрии. Удивительно, что девушка наряду с Садовым настолько не энергоэффективно одета", - комментирует политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Также Тишкун сопровождала замминистра в шубе и с сумкой, похожей на итальянский бренд Bottega Veneta. В магазине такой аксессуар стоит 102 904 грн.

А цена подобной шубы из соболя в магазинах – более 600 тыс. грн.

В Instagam женщина публикует фото в эротическом белье. Одета в дизайнерские каблуки в форме названия бренда Saint Laurent за €971 или 29 919 грн.

В профиле Facebook указала, что является магистром права (юристо-правовед), окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Также является помощницей адвоката в адвокатском бюро Advisers.

Тем временем пользователи сети пишут, что женщина является якобы директором компании "БК ЗАБУДОВА", которая занимается покупкой и продажей недвижимости.

Игорь Гарбарук в должности заместителя министра образования и науки - с июля прошлого года. До этого работал в Киевском национальном торгово-экономическом университете. В правительстве "регионала" Николая Азарова в 2011-13 годах был директором департамента развития торговли Министерства экономического развития и торговли. В ноябре Гарбарук получил 77 303 грн зарплаты, по информации "Слово і діло".