"Что у вас в голове, б**?": замминистра устроил конфликт на блокпосте

Гогилашвили устроил конфликт на блокпосте на Донбассе. Фото: mvs.gov

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в Донецкой области.

Ему не понравилось, что правоохранители остановили его и попросили показать документы. Соответствующее видео было опубликовано на ютуб-канале "Последняя Капля".

Чиновник угрожал силовикам и употреблял нецензурные слова.

"Единственный заместитель министра, с таким еб**ом, как у меня, он только один. Я три года уже заместитель минитра! Три года! И грустно, что ты не знаешь. Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок , и тебе это приятным не будет.

Я считаю неправильным то, что ты не знаешь замминистра внутренних дел в лицо! Полное невыполнение субординации! Я не должен здесь, б** теряя время и объяснять тебе, что я замминистра! Что у вас в голове, б**?", - сказал во время конфликта Гогилашвили.

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сВпоследствии стало известно, что министр внутренних дел Денис Монастырский инициирует проведение дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. Также Монастырский подписал представление Кабинету Министров об отстранении Гогилашвили от работы на время расследования

Александр Гогилашвили – заместитель министра внутренних дел, отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. В МВД попал в сентябре 2019 года - сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего тогда ведомство. После вступления в должность Дениса Монастырского Гогилашвили остался заместителем. В то же время его жена – Мария Левченко – личный помощник президента Владимира Зеленского.