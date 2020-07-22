Украинская армия освободила от оккупантов город на Луганщине

В конце июля 2014 года подразделения сектора "А" сил АТО начали операцию по освобождению Лисичанско-Северодонецкой агломерации на Луганщине.

21 июля был освобожден от боевиков город Рубежное, 22-го - Попасная, 24-го - Лисичанск.

22 июля 2014 года украинские военные выбили российских наемников и подконтрольных им сепаратистов из Северодонецка Луганской области.

В этот день подразделения Национальной гвардии, регулярных воинских частей ВСУ и добровольческих батальонов атаковали террористов с 2 направлений. Одна воинская колонна зашла в город со стороны Старой Красницы, вторая - со стороны Варваровки.

Автор: Facebook/Генеральный штаб ВСУ Украинские военные освободили Северодонецк

При освобождении Северодонецка состоялся короткий ожесточенный бой, во время которого украинцы применили против террористов стрелковое оружие, гранатометы, а также тяжелую бронетехнику.

Как вспоминали очевидцы, местные жители встречали украинскую армию с национальной символикой и словами благодарности.

Автор: Facebook/Генеральный штаб ВСУ Местные жители встречали освободителей с национальной символикой

По состоянию на 23 июля украинские военные еще вели отдельные уличные бои с террористами.

Как заявили в Нацгвардии, в городе были найдены 1 гаубица боевиков, свыше 50 кг пластида, 15 фугасных снарядов и другие боеприпасы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле Мариуполя взяли в плен министра обороны так называемой ДНР

В одном из зданий города силовики нашли тела 2 расстрелянных граждан. Также украинские военные освободили 4 заложников - жителей соседних районов, которые провели в плену боевиков около месяца. Самому старшему из них было 57 лет, самому младшему - 21 год. Все они заявили, что террористы их пытали.

Автор: depo.ua Город украсили национальной символикой

При освобождении Северодонецка особенно отличился командир 21-й отдельной Криворожской бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины, генерал-майор (посмертно) Александр Радиевский. К сожалению, 23 июля 2014 года он погиб при освобождении Лисичанска.

Также 22 июля украинские бойцы освободили от так называемых ополченцев город Попасную на Луганщине.

Было предпринято 3 попытки штурма города. Удачной стала третья, когда украинская артиллерия нанесла мощный удар по вражеским укреплениям и огневым точкам сепаратистов. В Попасную украинские военные зашли без боя.

5 июля 2014 года после нескольких месяцев оккупации украинские военные освободили 2 города в Донецкой области - Славянск и Краматорск. Бои за эти города продолжались с 12 апреля 2014 года.