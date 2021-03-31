"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"

На вчерашнем заседании Верховной Рады народный депутат от "Слуги народа" Анна Колиснык в телефонной переписке написала, что "нужно сваливать из этой страны". Фото переписки опубликовали "Букви"

"Слуга" переписывалась с абонентом на имя Стас, которому написала, что слушает выступление главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака.

"Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны", - написала народный депутат.

На заседании Руслан Хомчак говорил депутатам, что Российская Федерация продолжает агрессию против Украины, наращивает войска.

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Анна Колиснык избиралась в Верховную Раду на внеочередных выборах в 2019 году. Шла 84 в списке "Слуга народа". Является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Была доверенным лицом Владимира Зеленского на президентских выборах.

Работала судебным экспертом в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД.

30 марта Верховная Рада осудила вооруженную агрессию РФ. Украинский парламент призвал мировое сообщество к усилению международного политического и экономического давления на РФ.