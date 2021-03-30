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вторник, 30 марта 2021 14:39

Рада осудила агрессию России. Проголосовали все, кроме ОПЗЖ

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Рада осудила агрессию России. Проголосовали все, кроме ОПЗЖ
Во вторник Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада Украины требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия на Донбассе.

За постановление в связи с эскалацией российско-украинского вооруженного конфликта проголосовали 308 народных депутатов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Проголосовали все фракции и группы - "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", группы "Партия "За будущее" и "Доверие"- кроме ОПЗЖ. 44 депутата фракции отсутствовали в зале.

"С 20 февраля 2014 года продолжается вооруженная агрессия РФ против Украины, в результате которой оккупированы Автономная Республика Крым и город Севастополь, а также часть Донецкой и Луганской областей Украины, погибли более 13 тысяч граждан Украины и более 30 тысяч ранены, разрушена инфраструктура целого региона, миллионы украинских граждан были вынуждены покинуть свои дома", - говорится в тексте.

Украинский парламент "требует от РФ немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует".

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"Призвать мировое сообщество, парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РФ в отношении Украины, продолжить усиление международного политического и экономического давления на РФ с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Сегодня Верховная Рада собралась на внеочередное заседание.

26 марта в районе поселка Шумы в Донецкой области российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли 4 украинских военнослужащих.

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марта

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