Рада собралась на внеочередное заседание. ОПЗЖ вышла из зала

Верховная Рада во вторник собралась на внеочередное заседание.
В сессионном зале в 13.00 зарегистрировались 264 депутата. Заседание ведет спикер Дмитрий Разумков.
"Внеочередное пленарное заседание объявляю открытым", - сказал Разумков.
Фракция ОПЗЖ вышла из зала.
Спикер объявил рассмотрение первого вопроса повестки дня - рассмотрение информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака касательно эскалации российско-украинского вооруженного конфликта.
Депутаты почтили минутой молчания погибших украинских воинов.
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Сегодня Служба безопасности Украины обыскала причастных к деятельности организации "Украинский выбор" кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. Медведчук является нардепом от ОПЗЖ.
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