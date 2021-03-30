Рада собралась на внеочередное заседание. ОПЗЖ вышла из зала

Больше всего комментируют

Больше всего комментируют

Сегодня Служба безопасности Украины обыскала причастных к деятельности организации "Украинский выбор" кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. Медведчук является нардепом от ОПЗЖ.

В сессионном зале в 13.00 зарегистрировались 264 депутата. Заседание ведет спикер Дмитрий Разумков .

Верховная Рада во вторник собралась на внеочередное заседание.

Авторизация

Если вы новый читатель, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Также, вы можете войти по своим аккаунтом в соцсетях: