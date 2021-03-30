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вторник, 30 марта 2021 13:05

Рада собралась на внеочередное заседание. ОПЗЖ вышла из зала

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Рада собралась на внеочередное заседание. ОПЗЖ вышла из зала
Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада во вторник собралась на внеочередное заседание.

В сессионном зале в 13.00 зарегистрировались 264 депутата. Заседание ведет спикер Дмитрий Разумков.

"Внеочередное пленарное заседание объявляю открытым", - сказал Разумков.

Фракция ОПЗЖ вышла из зала.

Спикер объявил рассмотрение первого вопроса повестки дня - рассмотрение информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака касательно эскалации российско-украинского вооруженного конфликта.

Депутаты почтили минутой молчания погибших украинских воинов.

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Сегодня Служба безопасности Украины обыскала причастных к деятельности организации "Украинский выбор" кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. Медведчук является нардепом от ОПЗЖ.

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