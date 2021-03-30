СБУ обыскала "Украинский выбор" Медведчука

Служба безопасности Украины провела обыски в причастных к деятельности организации "Украинский выбор" кума президента РФ Путина Виктора Медведчука.

Сегодня у руководства и представителей этой организации провели 20 обысков. С целью документирования противоправной деятельности.

Досудебным следствием установлено, что члены "Украинский выбор" во время русской оккупации Крыма активно поддерживали и поддерживают незаконно созданные органы власти. Они стали членами так называемых избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", сообщила СБУ.

Представители организации преследовали украинских активистов, захватывали административные здания органов власти Украины и охраняли так называемые избирательные участки во время проведения так называемого референдума 16 марта 2014 года.

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ОПЗЖ, нардепом от которой является Медведчук, на своем сайте заявила, что 30 марта представители СБУ и Офиса генпрокурора провели 12 обысков у членов партии и представителей "Украинского выбора" в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской областях и Киеве .

Ранее Офис генерального прокурора сообщал, что подозреваемые, будучи руководителями инициативных групп движения "Украинский выбор - право народа", входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Они выполняли противоправные приказы "главарей" формирования, принимали участие в организации и проведении незаконного "референдума".