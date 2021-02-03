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среда, 03 февраля 2021 09:44

Названа причину санкций против каналов Медведчука

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Названа причину санкций против каналов Медведчука
Тарас Козак и Виктор Медведчук - нардепы из ОПЗЖ.

Основанием для введения санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. Об этом сообщил ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ и Офисе президента.

Фигурант санкций попал под действие закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В течение января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса о том, как прекратить вещание каналов нардепа с ОПЗЖ Виктора Медведчука, который ведет в стране антиукраинскую деятельность.

По данным журналистов, 29 января на самолеты Медведчука и Козака, которому номинально принадлежат заблокированы указом президента Владимира Зеленского телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik, были наложены санкции.

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2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет.

Они предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, сообщил Офис президента.

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Дата
03
февраля

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