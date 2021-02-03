На самолеты Медведчука и Козака наложили санкции - СМИ

Медведчук и его соратники неоднократно совершали перелеты чартерными рейсами в Россию. Фотоколлаж biz.liga.net

В минувшую пятницу, 29 января, на самолеты нардепов из ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, которому номинально принадлежат заблокированные указом президента Владимира Зеленского телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik, были наложены санкции. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ.

Эти самолеты перерегистрированы в Молдове после того, как были озвучены намерения США ввести против Медведчука санкции.

Медведчук и Козак постоянно пользовались ими для прямых перелетов в Россию, что, как известно, запрещено.

После наложения санкций эти самолеты не могут больше входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории Украины, брать пассажиров и прочее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Если Зеленский закроет гадюшники Медведчука, то заслужит уважение" - сети

16 сентября 2015 года вступило в силу решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", под которые попал ряд российских авиакомпаний, в том числе крупнейшая - "Аэрофлот". В ответ Росавиация с 25 октября 2015 ввела полный запрет на использование воздушного пространства РФ для авиакомпаний Украины. В ноябре того же года Госавиаслужба Украины сообщила российскую сторону о запрете транзита через Украину для авиакомпаний РФ с 26 ноября.

Однако Медведчук и его соратники неоднократно совершали перелеты чартерными рейсами в Россию, в частности для встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что Медведчук регулярно злоупотребляет своим статусом уполномоченного Украины в переговорах с Россией по освобождению пленных и использует свое исключительное право прямого авиасообщения с РФ не только в государственных целях, но и в собственных.

После одного из таких визитов в 2019 году МВД и Генеральная прокуратура обещали выяснить, на каком основании Медведчук летал в РФ. Но дальше заявлений дело не пошло.

2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Они предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, сообщил Офис президента.