Зеленский "закрыл" телеканалы Newsone, 112 и Zik

Зеленский ввел в действие решение СНБО наложить санкции на Козака. Фото: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский наложил санкции на депутата Верховной Рады от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тараса Козака сроком на 5 лет.

Они предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, приостановление исполнения финансовых обязательств, лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, сообщает Офис президента.

Санкции предусматривают запрет совершения сделок с ценными бумагами, прекращение выдачи дозволивна ввоз в Украину или вывоз валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным иностранцами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука

На 5 лет также наложили санкции на каналы "112-Украина", NewsOne, ZIK - "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", "Телерадиокомпания" 112-ТВ " , "Новости 24 часа", "Новые коммуникации". Они предусматривают запрет пользования радиочастотами Украины и прекращение трансляции програм.

Холдинг "Новости" объединяет телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, формально принадлежащие бизнесмену, нардепу от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Реальный контроль над медиаресурсом приписывают председателю политсовета этой партии, нардепу Виктору Медведчуку. Согласно мониторингу, проведенному изданием "Детектор медиа", на телеканалах холдинга "Новости" - "112 Украина", NewsOne и ZIK - чаще всего распространяются месседжи, созвучные с российской пропагандой, фиксируются нарушения журналистских стандартов, продвижение интересов Кремля и "Оппозиционной платформы", оправдание российской агрессии.