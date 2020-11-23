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Советник Ермака прокомментировал деятельность каналов Медведчука

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Советник Ермака прокомментировал деятельность каналов Медведчука
Президент имеет определенный ценностный набор внутри себя. Он говорит это публично. Фото: "УНИАН"

Служба безопасности Украины проанализировала деятельность телеканалов холдинга "Новости" Виктора Медведчука, а именно "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "Бабель".

"Я не сомневаюсь, что СБУ эффективно провела анализ того, что происходит на этих каналах. Далее мы заходим в представление этого анализа в судах. Это должны делать другие правоохранительные органы, но почему-то не делают", - сказал он.

Журналисты припомнили ему о заявлении президента Владимира Зеленского о том, что "таким людям, как Медведчук, нельзя давать монополизировать украинское телевидение". На что Подоляк ответил:

"Мы же не в авторитарном государстве живем. Президент имеет определенный ценностный набор внутри себя. Он говорит это публично. А дальше начинает работать стандартное государство: силовики, прокуратура, та самая СБУ, которые должны документально доказать нарушение закона, неправильное финансирование. К сожалению, этого не сделали. И не президент это должен делать, а конкретные исполнители", - отметил советник главы ОП.

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Холдинг "Новости" объединяет телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, формально принадлежащие бизнесмену, нардепу от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Реальный контроль над медиаресурсом приписывают председателю политсовета этой партии, нардепу Виктору Медведчуку.

Согласно мониторингу, проведенному изданием "Детектор медиа", на телеканалах холдинга "Новости" - "112 Украина", NewsOne и ZIK - чаще всего распространяются месседжи, созвучные с российской пропагандой, фиксируются нарушения журналистских стандартов, продвижение интересов Кремля и "Оппозиционной платформы", оправдание российской агрессии.

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