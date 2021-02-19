Против Медведчука и Марченко ввели санкции

Санкции наложили на все имущество Медведчука и его жены. Фото: "Українська правда"

Против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко ввели санкции на 3 года.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания совета.

"Совет нацбезопасности и обороны принял решение в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции. Это Вацковский Константин Борисович - гражданин Российской Федерации, Донченко Виталий Валерьевич - гражданин Российской Федерации, Лавренюк Наталья Николаевна - гражданка Украины, Лисогор Сергей Викторович - гражданин Российской Федерации, Марченко Оксана Михайловна - гражданка Украины, Маслюк Александр Николаевич - гражданин Российской Федерации, Медведчук Виктор Владимирович - гражданин Украины, Попов Михаил Юрьевич - гражданин Российской Федерации", - сообщил Данилов.

Против этих лиц санкции применили в рамках уголовного производства по поводу финансирования терроризма. Его расследует СБУ.

Под санкции попали компании, зарегистрированные в Португалии, Молдове и других странах.

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Наложили санкции на 5 компаний, которые являются владельцами самолетов, совершавших прямые полеты из Киева в Москву.

"Санкции вводятся на все имущество, что есть у господина Медведчука", - добавил Данилов.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK косвенно финансировались РФ, по крайней мере на этапе их приобретения. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью "Левому берегу".